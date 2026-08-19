مصرع عاملي نظافة إثر تعرضهما لدهس لودر بأسيوط الجديدة

لقي اثنان من عمال النظافة مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهما للدهس أسفل عجلات لودر تابع للعمل، أثناء تأدية مهامهما بمدينة أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء حازم سويلم، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث دهس لاثنين من عمال النظافة أثناء أداء عملهما، وسقوطهما أسفل عجلات لودر بمدينة أسيوط الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين مصرع عاملين من عمال النظافة، في العقد الثاني من عمرهما، يعملان بالأجر اليومي لدى إحدى شركات النظافة الخاصة المتعاقدة مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة لجمع القمامة وتنفيذ أعمال النظافة.

جرى نقل جثماني العاملين إلى مشرحة أحد مستشفى أسيوط الجديدة، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الفحص.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.