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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تؤكد ضرورة تعزيز العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بأمان

الكويت تؤكد ضرورة تعزيز العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بأمان
الكويت تؤكد ضرورة تعزيز العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بأمان
أ ش أ

 أعربت وزارة الخارجية الكويتية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، عن إشادة دولة الكويت بالدور المهم الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية، والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني، وما يبذلونه من جهود في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وإنقاذ الأرواح، والتخفيف من معاناة المتضررين من النزاعات والكوارث في مختلف بقاع العالم، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتنامى التحديات التي تواجه العمل الإنساني.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة تعزيز العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم وضمان أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية بأمان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، مع التأكيد على أهمية احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجددت ترحيب دولة الكويت باعتماد مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثانية والستين، بتوافق الآراء، للقرار الذي يحمل عنوان: "أثر منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني على التمتع بحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة"، والذي جاء بمبادرة من دولة الكويت، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية العاملين في المجال الإنساني، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وتعزيز احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية مواصلة دولة الكويت نهجها الثابت القائم على مد يد العون للمحتاجين، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، انطلاقا من التزامها الراسخ بالعمل الإنساني، وإيمانها بأهمية التضامن والتعاون الدوليين في مواجهة الأزمات، بما يعكس دورها كشريك فاعل في دعم الجهود الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

وزارة الخارجية الكويتية اليوم العالمي للعمل الإنساني المنظمات الإنسانية العاملون في المجال الإنساني

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