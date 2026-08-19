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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر لا يصدق.. إطلاق سماعات iQOO TWS 5e بزمن استجابة مذهل للألعاب

iQOO TWS 5e
iQOO TWS 5e
شيماء عبد المنعم

وسعت شركة iQOO تشكيلة منتجاتها الصوتية الاقتصادية بإطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة iQOO TWS 5e، التي تستهدف الاستخدام اليومي إلى جانب محبي الألعاب، مع التركيز على عمر البطارية، وإلغاء الضوضاء، وانخفاض زمن الاستجابة.

وتأتي سماعات iQOO TWS 5e، مزودة بنظام ذكي لإلغاء الضوضاء النشط ANC، إلى جانب شريحة لاسلكية موفرة للطاقة تتيح ما يصل إلى 50 ساعة من الاستخدام الإجمالي عند احتساب علبة الشحن. 

ويمكن لسماعات iQOO TWS 5e، العمل لمدة تصل إلى 11.5 ساعة متواصلة بشحنة واحدة عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء.

كما تدعم الشحن السريع، إذ يمكن لـ10 دقائق فقط من الشحن توفير ما يصل إلى 3.5 ساعات من تشغيل الموسيقى.

iQOO TWS 5e

وفي جانب الاتصال، تدعم Bluetooth 5.4، مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه للتبديل بينهما بسهولة. 

وبفضل بروتوكول بلوتوث محدث وترميز صوتي محسن، يصل زمن الاستجابة إلى 42 مللي ثانية أثناء اللعب، مع مؤثرات صوتية مخصصة للألعاب الإلكترونية تحمل اسم Monster Sound، بهدف توفير تجربة صوتية أكثر غمرا أثناء المعارك.

وتعتمد السماعات على وحدات تشغيل بقياس 11 ملم، مزودة بغشاء من ألياف حيوية مركبة مستوحاة من البنية الحيوية، إلى جانب مرونة مادة PU، للمساعدة في تقليل التشوه الصوتي. 

كما تتضمن خوارزمية محسنة للصوت المكاني تتيح محاكاة مجالات صوتية مختلفة، ولتحسين جودة المكالمات، تستخدم iQOO خوارزميات برمجية متخصصة لتقليل الضوضاء المحيطة أثناء التحدث. ويبلغ وزن كل سماعة 3.8 جرام فقط، كما تتمتع بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ما يجعلها مناسبة للاستخدام لفترات طويلة أو أثناء ممارسة التمارين.

سعر iQOO TWS 5e

طرحت iQOO سماعات TWS 5e للبيع في الصين بلونين هما الأبيض والأصفر مقابل سعر يبلغ نحو 22 دولارا.

سماعات لاسلكية iQOO TWS 5e سعر iQOO TWS 5e

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