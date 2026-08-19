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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين السيد يشترط حضور بيزيرا للقاهرة قبل التفاوض على رحيله

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أكد ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، ان حسين السيد اشترط تواجد بيزيرا في القاهرة قبل التفاوض على اي شيء يخص رحيله

وقال غريب في تصريحات على راديو ميجا اف ام مع كريم رمزي: عقدنا جلسة زووم مع وكيل خوان بيزيرا ومحامي اللاعب وطالبوا بمناقشة عرض شباب الاهلي دبي ورحيله.

واضاف: الرد كان بتواجد اللاعب في القاهرة قبل مناقشة اي عرض له على رحيله عن الفريق ، وموقف الزمالك الأقوى.

وتابع: شركة الكرة مازالت قائمة ولن يتم اتخاذ قرارات بشأنها إلا من خلال مصلحة نادي الزمالك، والأمر به مناقشات دائمة بين مجلس الزمالك ولكن بما يهدف ويحقق مصلحة نادي الزمالك.

نادي الزمالك الزمالك ماهر غريب حسين السيد بيزيرا

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