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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأدوات المدرسية المحلية تغطي 25% من احتياجات «الاستيكة».. وخصومات التجار تصل إلى 35%

الأدوات المدرسية
الأدوات المدرسية
رحمة سمير

أكد أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية والمدرسية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الصناعة المحلية توسعت في إنتاج عدد من المستلزمات المدرسية، أبرزها شنط المدارس والأقلام الجاف والكراسات والكشاكيل، بينما لا يزال قطاع الورق يعتمد جزئيًا على الخامات المستوردة.

خصومات تصل إلى 35% في معارض «أهلاً مدارس»

وقال أبو جبل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية «أون»، إن معارض «أهلاً مدارس» توفر خصومات للتجار تصل إلى 35%، بما يسهم في دعم السوق وخفض تكلفة المستلزمات المدرسية.

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الإنتاج المحلي يغطي ربع احتياجات السوق من «الاستيكة»

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا نحو 20% إلى 25% من احتياجات السوق من «الاستيكة»، مؤكدًا أن الشركات المحلية تعمل على تطوير منتجاتها في ظل زيادة المنافسة وإقبال المستهلكين على المنتجات عالية الجودة.

أسعار تنافسية لـ

المنافسة تدفع الشركات المحلية للتطوير

وأوضح أبو جبل أن المنافسة وتزايد إقبال المستهلكين على المنتجات عالية الجودة يدفعان الشركات المحلية إلى تطوير منتجاتها وتعزيز قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة.

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تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، والتوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة ودعم المنتجات المحلية.

الأدوات المدرسية المكتبية رئيس شعبة الأدوات المكتبية والكراسات الأقلام الجافة

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