لماذا سميت مدينة الحمام بهذا الاسم؟.. فاتن صلاح تجيب

كشفت الدكتورة فاتن صلاح، عضو هيئة خبراء التراث العربي، عن عدد من الحكايات والروايات المرتبطة بأسماء مدن ومناطق الساحل الشمالي، مشيرة إلى أن كثيرًا من تلك المناطق ارتبطت بأسماء أولياء صالحين أو مشايخ، إلى جانب أسماء تعود إلى طبيعة المكان أو أحداث تاريخية.

وقالت، «صلاح»، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»، «تخيل إن معظم مدن وقرى الساحل الشمالي على اسم ناس من أولياء الله الصالحين أو مشايخ وحاجات زي كده».

وحول سبب تسمية مدينة الحمام بمحافظة مطروح، قالت عضو هيئة خبراء التراث العربي: «الحمام دي بقى ليها كذا قصة.. بس من أشهر القصص بتاعتها إن المنطقة دي كان بتزرع فيها قمح.. فالحمام كان بيروح هناك كتير جدا».

وأوضحت أن إحدى الروايات تربط الاسم بكثرة الحمام الذي كان يتردد على المنطقة، بينما تشير رواية أخرى إلى وجود حمامات رومانية وصهاريج منتشرة بها، وهو ما ارتبط باسم المدينة.