مقتل وإصابة 11 شخصا إثر حريق بمبنى في الصين

أعلنت السلطات الصينية مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين إثر نشوب حريق اليوم الخميس في أحد المباني بمقاطعة "هايجانج" في مدينة "تشنهوانجداو" بمقاطعة "خبي" الواقعة شمالي البلاد.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 3:40 فجر اليوم بالتوقيت المحلي للصين، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء وفرق الطوارئ هرعوا إلى موقع الحادث حيث تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وأضافت الشبكة أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، كما تم فتح تحقيق من أجل تحديد الأسباب وراء اندلاع الحريق.