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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل .. ام جى ار اكس 9 أم دفسك اي 5 بلس 2027؟ | صور

ام جى ار اكس 9 إم دفسك اي 5 بلس 2027
ام جى ار اكس 9 إم دفسك اي 5 بلس 2027
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ار اكس 9 و دفسك اي 5 بلس موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ام جى ار اكس 9 موديل 2027

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

زودت سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى ار اكس 9 موديل 2027

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

تحصل سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 295 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وبها عزم دوران 390 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 24.7 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطه مدي سير بالبطارية يصل إلي 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى ار اكس 9 موديل 2027

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

تباع سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 900 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تمتلك سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تستمد سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 214 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها بطارية سعة 25.3 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 129 كم/ساعة بالاعتماد علي البطارية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تتوافر سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 494 ألف جنيه .

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