دخول حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن بحر العرب وبدء عملياتها

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية دخول حاملة الطائرات الأمريكية “جورج واشنطن” بحر العرب وبدأ عملياتها في نطاق القيادة المركزية الأمريكية، تمهيداً لتسلّم مهام أبراهام لينكولن في الشرق الأوسط.

وجاء وصول “جورج واشنطن” ضمن عملية تناوب مقررة لاستبدال “أبراهام لينكولن”.

وأمضت “لينكولن” أمضت قرابة 9 أشهر في الانتشار، وأكثر من 200 يوم متواصل من دون زيارة ميناء، وشاركت في الحرب والحصار البحري على إيران.

وكان مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر ؛ قد كشف عن إستعداد الولايات المتحدة لإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ضمن خطة تناوب مقررة مسبقاً.



وقد خضعت "لينكولن" لمهمة طويلة الأمد مع عدد قليل من التوقفات في الموانئ، مما دفع المشرعين إلى إثارة مخاوف بشأن ظروف المعيشة على متنها، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.



وبدأت حاملة الطائرات "لينكولن" مهمة انتشار مقررة في نوفمبر، ثم أعيد توجيهها إلى الشرق الأوسط في يناير قبيل الحرب الأمريكية ضد إيران .

وكانت الحاملة وطائراتها على متنها عنصراً أساسياً في حملة القصف الأمريكية "عملية الغضب الملحمي"، وشاركت السفينة منذ ذلك الحين في الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.