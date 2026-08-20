إصابة 12 فلسطينيا إثر هجوم مستوطنين بين قريتين في رام الله

أفاد إعلام فلسطيني، بإصابة 12 فلسطينيا إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أدانت مصر بأشد العبارات شروع إسرائيل في تنفيذ المشروع الاستيطاني E1 في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعياته الخطيرة على وحدة الأراضي الفلسطينية ومستقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر اليوم الخميس، أن المشروع الاستيطاني يمثل خطوة جديدة ضمن محاولات فرض أمر واقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يهدد التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية ويقوض فرص تنفيذ حل الدولتين.