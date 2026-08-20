رئيس بلاط بالوادي الجديد يتابع سير العمل بسوق اليوم الواحد وتوفير السلع

تابع عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد سير العمل بسوق اليوم الواحد بمدينة بلاط، للوقوف على انتظام حركة البيع والشراء، والتأكد من توافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتفقد رئيس المركز مختلف أرجاء السوق، واطمأن على توافر السلع وجودتها، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأسعار المعلنة، وتقديم المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق، والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الهدف من إقامة سوق اليوم الواحد، وتوفير احتياجات المواطنين بسهولة ويسر.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط على تعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ياتي ذلك بناءا علي توجيهات معالي الوزيرة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.