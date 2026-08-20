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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هؤلاء النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالصداع الهرموني

الصداع النصفي
الصداع النصفي
إبراهيم الفيومي

يعد الصداع النصفي من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من النساء خاصة النوع الهرموني والذي يزداد خلال الحيض.

هؤلاء النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي .

ووفقا لموقع webmd نعرض لكم فئات النساء الأكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي الهرموني بجانب فترة الحيض.

ما قبل انقطاع الطمث

  في السنوات التي تسبق انقطاع الطمث، تتذبذب مستويات هرمون الإستروجين بشكل كبير. قد تعانين خلال هذه الفترة من صداع التوتر، الناتج عن الإجهاد، والصداع النصفي. بمجرد بلوغ سن انقطاع الطمث (توقف الدورة الشهرية نهائياً)، من المرجح أن تقل نوبات الصداع النصفي. لكن  صداع التوتر غالباً ما يزداد سوءاً.

العلاج بالهرمونات البديلة

 يمكن أن يتسبب نوع الدواء الذي تتناوله بعض النساء أثناء انقطاع الطمث للسيطرة على هرموناتهن، أو كجزء من الرعاية الداعمة للهوية الجنسية، في حدوث الصداع.

استئصال المبيضين.  هي عملية جراحية لإزالة المبيضين، تُجرى أحيانًا بالتزامن مع استئصال الرحم أو مع العلاج الهرموني لتأكيد الهوية الجنسية. يؤدي استئصال المبيضين إلى انخفاض فوري في مستويات هرمون الإستروجين، مما قد يسبب الصداع.

الحمل

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ترتفع مستويات هرمون الإستروجين بسرعة، ثم تستقر. ولهذا السبب، قد تلاحظين تحسناً في الصداع النصفي أو اختفاءه تماماً بعد الشهر الثالث من الحمل.

الولادة

 بعد الولادة، تنخفض مستويات هرمون الإستروجين لديكِ، مما قد يُسبب الصداع وكذلك اضطرابات النوم والتوتر المصاحب لرعاية المولود الجديد

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