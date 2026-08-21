قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة حمدي: يمكن السيطرة على السكري من النوع الثاني في السنوات الأولى من التشخيص
بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى
مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة
الخزانة الأمريكية تعيد إدراج حزب الله على قائمة العقوبات
سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق
«ارتفاع بالحرارة واضطراب بالبحر الأحمر».. تفاصيل تحذير الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة
طبيعة غير رياضية.. تفاصيل خطاب لجنة الانضباط بشأن تصريحات حسام حسن
الإمارات توقف التبادل التجاري والمالي مع إيران.. ضغوط أمريكية ورسائل إلى طهران
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي واقعة وفاة نزيل بقسم شرطة بالجيزة
استثمارات صينية بـ2 مليار دولار في قناة السويس.. مجمع صناعي يوفر آلاف فرص العمل ويعزز صادرات مصر
الداخلية تكشف تفاصيل اصابة 3 مهندسين فى تسريب باسطوانة إطفاء بهيئة قضائية بالأزبكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القانون يحاصر تجار البشر.. متى تتحول الوسيلة إلى جريمة اتجار؟

الاتجار فى البشر
الاتجار فى البشر
حسن رضوان

يحدد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عددًا من التعريفات والضوابط القانونية لمواجهة هذه الجرائم، مع التركيز على حماية ومساعدة المجني عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وإيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال وعديمي الأهلية.

البيع والنقل والإيواء صور للاتجار بالبشر

ووفقًا للمادة الثانية، يعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.

ويتحقق التجريم حال استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو حالة الضعف والحاجة، أو تقديم أو تلقي أموال أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص للاتجار بشخص آخر يملك السيطرة عليه.

القانون يواجه مختلف صور الاستغلال

ويشترط القانون أن يكون التعامل بقصد الاستغلال، أيًا كانت صورته، ومن بينها الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والسخرة والخدمة قسرًا، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد، والتسول، واستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.

«رضا الضحية» لا يسقط جريمة الاتجار

وحسمت المادة الثالثة موقف القانون من رضا المجني عليه، حيث نصت على عدم الاعتداد بهذا الرضا بشأن الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية.

حماية مشددة للأطفال وعديمي الأهلية

وأكد القانون حماية خاصة للأطفال وعديمي الأهلية، إذ لا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بهم استخدام أي من الوسائل المشار إليها في المادة الثانية.

كما لا يُعتد في جميع الأحوال برضاء الطفل أو عديم الأهلية، أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه، بما يعزز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

مكافحة الاتجار بالبشر الأطفال صور للاتجار بالبشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

رسوم التحويل على إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا

ترشيحاتنا

وزارة الصحة تواجه الدخلاء ومنتحلي الصفة

نقابة العلاج الطبيعي: وزارة الصحة تستحق الإشادة في مواجهة الدخلاء

طلعت مصطفى

بحضور مصطفى حسني.. "طلعت مصطفى" تنظم ندوة دينية في نادي مدينتي احتفالا بالمولد النبوي

السائق

انزلي من العربية .. سائق تاكسي يرفض توصيل إسرائيلية في بولندا : أنتم تقتلون الناس

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد