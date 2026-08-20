قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤسس حملة تطهير المجتمع يهاجم محمد رمضان: من آمن العقاب أساء الأدب
ما حكم الحلف بالنبي؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
الطقس الأيام القادمة .. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح تلطف الأجواء ليلا
تطبيق إلكتروني لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. اعرف التفاصيل
حرب البحار تشتعل.. محلل يمني يحذر من تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب
هجوم ناري من محمد موسى على محمد رمضان: الشهرة مش مبرر لتجاوز الحدود
الرقابة المالية: 4.2 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة نهاية مايو 2026
الله يرحم الزمن الجميل.. مصطفى بكري: لست ضد الفن.. لكن بعض الكلمات والأزياء تجاوزت حدود الذوق العام
بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يخسر أمام فيرينتسفاروشي المجري بهدف نظيف بالدوري الأوروبي
البنك المركزي يتوقع تراجع معدلات التضخم في مصر أول 3 أشهر من 2027
رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا
بكري: ما يحدث في اليمن يتجاوز الأزمة الداخلية ويمس الأمن القومي المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لا أستطيع الالتزام بالصلاة ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول عدم قدرته على الاستمرار في أداء الصلاة، حيث يلتزم بها يومًا أو يومين ثم ينقطع، طالبًا نصيحة تساعده على الثبات.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الصلاة هي أول ما يُحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، وهي عمود الدين، كما أن إدراك فضلها وثوابها يُعد من أهم الدوافع التي تعين المسلم على الالتزام بها.

المحافظة على الصلوات الخمس

وأشار إلى أن المحافظة على الصلوات الخمس سبب في تيسير الأمور ومغفرة الذنوب، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا، قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا».

وأضاف أن الصلاة في وقتها لها فضل عظيم، موضحًا أن لكل صلاة وقتًا يبدأ من الأذان وينتهي قبل دخول وقت الصلاة التالية، وأن هذا الوقت ينقسم إلى وقت فضيلة في أوله، ووقت جواز إلى آخره.

وأكد أن الصلاة في أول الوقت لها مزيد فضل، حيث ورد أن «الصلاة في أول وقتها رضوان الله»، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: «الصلاة على وقتها»، مشيرًا إلى أن من لم يستطع أداءها في أول الوقت فله أن يصلي في آخره قبل دخول وقت الصلاة التالية.

وشدد على أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد خروج وقتها، مؤكدًا أهمية الحرص على أدائها في وقتها قدر المستطاع، لما لذلك من أثر كبير في انتظام حياة الإنسان وتقوية صلته بربه.

وشدد الشيخ محمود شلبي، على أن معرفة فضل الصلاة والحرص على أدائها في وقتها من أهم الوسائل التي تعين المسلم على الثبات والالتزام بها.
 

دار الإفتاء الفتوى الصلاة كيفية الالتزام بالصلاة الخشوع في الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

حالة الطقس غدا الخميس

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل

ماذا يحدث لجسمك عند وضع طلاء الأظافر الجل؟ .. مادة سامة تهدّد الخصوبة

بالصور

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد