عبدالغني هندي يكشف كتابًا من 22 مجلدًا للرد على افتراءات التشكيك في الإسلام

كشف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن وجود كتاب تحت عنوان «بيان الإسلام» يتكون من 22 مجلدًا للرد على ما وصفه بالافتراءات والطروحات التي استهدفت التشكيك في الإسلام والتراث الإسلامي، مؤكدًا أن هذه الجهود جاءت في إطار التصدي لهذه الأفكار.



وأوضح هندي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محاولات التشكيك في التراث لم تتوقف عند مؤلفات بعينها، مشيرًا إلى كتاب «الهداية» ومؤلفات أخرى تناولت علم أصول الفقه، لافتًا إلى أن الطعن في الإمام الشافعي يرتبط، بمحاولات النيل من العلم الذي أسسه ودونه.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على أهمية مواجهة هذه الطروحات من خلال تقديم محتوى واضح للشباب، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الإعلام والنخب أمامهما دور مهم في إتاحة محتوى يرد على مثل هذه الأفكار.

وأكد عبدالغني هندي أن الإعلام والنخب أمامهما دور مهم في مواجهة هذه الطروحات، موضحًا أن المطلوب ليس فقط تناول القضية من منظور المهنية الإعلامية، وإنما إتاحة محتوى بديل للشباب وللمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم ردودًا واضحة على مثل هذه الأفكار.

