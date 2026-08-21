استشاري تغذية تحذر: المكملات الغذائية ليست للجميع ولا تؤخذ عشوائيا

قالت استشاري تغذية علاجية، إن المكملات الغذائية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها ضرورة يومية لجميع الأشخاص، مؤكدة أن تناولها يجب أن يكون وفق احتياج حقيقي وحسب الحالة الصحية لكل شخص.



وأكدت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تناول المكملات الغذائية بشكل عشوائي من الممارسات الخاطئة، مشيرة إلى أن هناك مبالغة في الترويج لها باعتبارها مناسبة للجميع وآمنة في كل الحالات، وهو ما وصفته بمعلومات غير دقيقة، موضحة أن الغذاء الصحي والمتوازن يظل الأساس، ولا يمكن للمكملات أن تحل محل الطعام الطبيعي.



وأشارت إلى ضرورة إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة قبل وصف أي مكمل غذائي، للتأكد من وجود نقص يحتاج إلى تعويضه، موضحة أن تساقط الشعر أو بهتان البشرة لا يعنيان بالضرورة الحاجة إلى المكملات، إذ يجب أولًا تحديد السبب، سواء كان مرضيًا أو مرتبطًا بخلل هرموني أو مشكلة في فروة الرأس أو نقص أحد العناصر مثل فيتامين «د» أو الحديد.

