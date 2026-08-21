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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق سهلة لإزالة دهون جدران المطبخ وإعادتها لامعة

إزالة الدهون
إزالة الدهون
ريهام قدري

تتراكم الدهون على جدران المطبخ مع تكرار الطهي، خاصة في المنطقة المحيطة بالبوتاجاز، ومع مرور الوقت تتحول البقع إلى طبقات يصعب التخلص منها بالطريقة التقليدية. لكن يمكن تنظيفها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

سائل الأطباق والماء الدافئ

تعد هذه الطريقة مناسبة للدهون الخفيفة والمتوسطة، حيث تضاف عدة قطرات من سائل غسيل الأطباق إلى ماء دافئ، ثم تُبلل إسفنجة ناعمة بالخليط وتمسح بها الجدران بحركات دائرية، وبعدها تُمسح بفوطة مبللة بالماء النظيف وتجفف جيدًا.

الخل والماء

للبقع الأكثر صعوبة، يمكن خلط كميات متساوية من الخل الأبيض والماء الدافئ، ووضع الخليط على البقع لبضع دقائق، ثم مسحها بإسفنجة أو قطعة قماش ناعمة.

بيكربونات الصوديوم

يمكن عمل عجينة بسيطة من بيكربونات الصوديوم والقليل من الماء، ووضعها على البقع الدهنية لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم فركها برفق ومسح آثارها بفوطة مبللة.

نصائح مهمة

يفضل اختبار أي خلطة على جزء صغير غير ظاهر من الحائط أولًا، خاصة إذا كان مطليًا، لأن بعض الدهانات قد تتأثر بالمنظفات أو الفرك. كما يُفضل استخدام إسفنجة ناعمة وتجنب الأدوات الخشنة التي قد تخدش السيراميك أو تتسبب في تلف الطلاء.

والأفضل تنظيف الدهون أولًا بأول، لأن إزالتها وهي حديثة أسهل بكثير من تركها حتى تتراكم وتتحول إلى طبقة صعبة التنظيف.

الدهون إزالة الدهون تنظيف الدهون تنظيف دهون المطبخ

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