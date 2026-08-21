جامعة القاهرة ومدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي تدشنان شراكة استراتيجية

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، اجتماع مجلس كلية الطب البيطري الذي عُقد بمقر مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية والمدينة، يستهدف بناء شراكة بحثية وتطبيقية في مجالات اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية والتشخيص المتقدم، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والإنتاج.

حضر الاجتماع الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سمير، عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية وأعضاء مجلسها، إلى جانب الدكتور مجدي السيد، الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، واللواء محسن عزوز، رئيس مجلس إدارة المدينة، والدكتورة هبة والي، نائب الرئيس التنفيذي للمدينة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن اختيار مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي مقرًا لانعقاد مجلس كلية الطب البيطري يحمل دلالة مهمة على توجه الجامعة نحو تعزيز الارتباط المباشر بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي ومواقع الصناعة والإنتاج، مشيرًا إلى أن البحث العلمي لم يعد نشاطًا أكاديميًا منفصلًا عن الاقتصاد والصناعة، وإنما أصبح متطلبًا حقيقيًا لتطوير الصناعة ورفع قدرتها التنافسية، وأحد أهم معايير تقدم الدول.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تتبنى منظومة متكاملة لتحويل المعرفة والابتكار إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، واتخذت خطوات مهمة في مجال حماية واستثمار الابتكارات، من بينها تأسيس شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، التي تستقبل الأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق وتعمل على حمايتها وربطها بالقطاعات الصناعية، إلى جانب تشجيع كليات الجامعة على تأسيس الشركات وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الإنتاج والأعمال.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن التعاون مع مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي يمثل نموذجًا عمليًا لهذا التوجه، ويستهدف تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية ذات نتائج قابلة للقياس في مجالات تطوير وتقييم اللقاحات البشرية والبيطرية والمستحضرات البيولوجية، ووسائل التشخيص الجزيئي والمناعي والأطقم التشخيصية، وتقنيات الجينوميات والبروتيوميات والمعلوماتية الحيوية، وتطوير عمليات الإنتاج الحيوي، فضلًا عن دعم الابتكار وبراءات الاختراع ونقل التكنولوجيا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الشراكة تضع تدريب الطلاب والباحثين في قلب التعاون، بما يتيح لهم التعرف المباشر على بيئة العمل الصناعية، واحتياجات الإنتاج، ومعايير الجودة والسلامة والأمن البيولوجي، ويسهم في تطوير البرامج التعليمية والبحثية وربطها بصورة أكبر بمتطلبات سوق العمل والصناعات المستقبلية.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أهمية تطبيق مفهوم «الصحة الواحدة – One Health» الذي يقوم على التكامل بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، مؤكدًا أن هذا المفهوم يفرض بطبيعته تعاونًا عابرًا للتخصصات، ومن ثم فإن الجامعة تستهدف توسيع نطاق التعاون مع مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي مستقبلًا ليشمل الكليات والتخصصات ذات الصلة، بما يعزز توطين التكنولوجيا، ويدعم الأمن الصحي، ويسهم في تحويل الابتكارات المصرية إلى منتجات قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ودعا الدكتور محمد سامي عبد الصادق مختلف كليات الجامعة إلى التوسع في بناء شراكات مباشرة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية ومؤسسات الأعمال، بحيث تصبح مواقع الصناعة والإنتاج امتدادًا لبيئة التعليم والتدريب والبحث، وتتحول المعرفة المنتجة داخل الجامعة إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني وتقدم حلولًا واقعية للتحديات المجتمعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير، عميد كلية الطب البيطري، أن دعم إدارة الجامعة أتاح للكلية التوسع في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية ومعاملها وفق أحدث المعايير، مشددًا على أن الجامعة لا ينبغي أن تكون بمعزل عن احتياجات الدولة، وأن القيمة الحقيقية للبحث العلمي تتحقق عندما تتحول نتائجه إلى منتجات وابتكارات وصناعات تسهم في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وكشف عميد كلية الطب البيطري عن قرب إنشاء قسم جديد بالكلية لـ«الحياة البرية وإدارة حدائق الحيوان»، إلى جانب برنامج مهني متخصص في الحياة البرية، في إطار تطوير التخصصات والبرامج بما يواكب الاحتياجات الحديثة وسوق العمل.

من جهته، رحب الدكتور مجدي السيد، الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، برئيس جامعة القاهرة ونائب الرئيس وأعضاء مجلس كلية الطب البيطري، مؤكدًا أن المدينة تمثل صرحًا صناعيًا وبحثيًا مهمًا لمصر وأفريقيا والوطن العربي، وأن انعقاد مجلس الكلية داخلها يتسق مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى ربط العلم بالصناعة وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن إنشاء المدينة جاء في إطار توجه الدولة منذ عام 2021 نحو توطين صناعة اللقاحات وتعزيز القدرات المحلية في هذا القطاع الاستراتيجي، موضحًا أن المدينة تضم أكاديمية للبحث العلمي والتدريب تستقبل وفودًا ومتدربين من دول مختلفة، وداعيًا كلية الطب البيطري إلى الانضمام للأكاديمية كشريك أكاديمي وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتدريب.

وخلال الزيارة، شهد رئيس جامعة القاهرة مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين كلية الطب البيطري ومدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، والذي يشمل إجراء البحوث والمشروعات التطبيقية المشتركة، وتطوير وتقييم اللقاحات والمستحضرات البيولوجية ووسائل التشخيص، وتطبيق تقنيات الجينوميات والبروتيوميات والمعلوماتية الحيوية، وتطوير عمليات الإنتاج الحيوي والتنقية والتعبئة والحفظ، وإجراء دراسات الأمان والفاعلية والثبات والمناعة، إلى جانب تنظيم الدورات والمؤتمرات وورش العمل، وتقديم الاستشارات والخدمات العلمية والفنية والمعملية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبراءات الاختراع، وتبادل الخبراء والباحثين والمحاضرين.

وعقب الاجتماع، أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، يرافقه الدكتور محمد رفعت، والدكتور مجدي السيد، وأعضاء مجلس كلية الطب البيطري، جولة تفقدية داخل مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، تعرفوا خلالها على مكوناتها وأقسامها وإمكاناتها البحثية والتكنولوجية والإنتاجية، وما تضمه من تجهيزات متطورة في مجالات تصنيع اللقاحات والبحوث والتطوير والرقابة على الجودة.

وتقام مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي على مساحة نحو 115 ألف متر مربع، وتضم 32 مبنى، من بينها ثلاثة مصانع لإنتاج اللقاحات البشرية، وثلاثة مصانع لإنتاج اللقاحات البيطرية، إلى جانب مجمع لوجستي لتخزين اللقاحات، ومعامل للرقابة على الإنتاج والجودة، ومعامل للبحوث والتطوير، بما يدعم جهود توطين صناعة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الاستراتيجي.