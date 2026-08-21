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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: خيار إجراء الانتخابات يعود إلى أوكرانيا وحدها

المفوضية الأوروبية: خيار إجراء الانتخابات يعود إلى أوكرانيا وحدها
المفوضية الأوروبية: خيار إجراء الانتخابات يعود إلى أوكرانيا وحدها
أ ش أ

 أكدت المفوضية الأوروبية أن قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات يعود إلى أوكرانيا وحدها، مشددة في الوقت ذاته على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الكامل للبلاد خلال العملية الانتخابية.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات الأوكرانية هي المعنية بتحديد التوقيت المناسب لإجراء الاستحقاق الانتخابي بما يتوافق تماما مع أطرها القانونية والتشريعية.

وأضافت هيبر أن التكتل الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم كييف طوال المسار الانتخابي، ولا سيما فيما يتعلق بالالتزام بالمعايير والمتطلبات الديمقراطية ذات الصلة.

وأشارت هيبر إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يتولى تقييم ظروف تنظيم الانتخابات في الدول الفرادى، مبينة أن هناك إطارا دستوريا محددا، وأن اتخاذ قرار المضي قدما في هذا المسار يبقى شأنا سياديا لأوكرانيا.

المفوضية الأوروبية موعد إجراء الانتخابات العملية الانتخابية المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر

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