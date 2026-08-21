إزالة 12 حالة تعد ومخالفة بناء في 5 مراكز بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الميدانية للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، والتعامل الفوري مع أي مخالفة فور رصدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي، وترسيخ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدي ومخالفة بناء، تنوعت ما بين تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء داخل الكتل السكنية، وذلك بمراكز الفتح وساحل سليم وأسيوط والغنايم وأبوتيج، فضلًا عن حي شرق أسيوط.

ففي مركز ومدينة الفتح، وتحت إشراف ناصر سالم علي، رئيس المركز، وبمشاركة نواب رئيس المركز، جرى تنفيذ 3 إزالات لتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، تضمنت فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني العلوي بقرية الفيما على مساحة نحو 100 متر، وإزالة أعمدة مخالفة على أرض زراعية بقرية بني مر على مساحة نحو 175 مترًا، فضلًا عن إزالة سور مقام بالتعدي على أرض زراعية بمنطقة الزرابي بقرية بصرة.

وفي مركز ومدينة ساحل سليم، تابع محمد إسماعيل، رئيس المركز، تنفيذ حالتي إزالة فورية لبناء بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بمنطقتي المراعزة والبورة بمدينة ساحل سليم، بإجمالي مساحة بلغت نحو 180 مترًا، بمشاركة مسؤولي الإدارة الزراعية والإزالات والإشغالات.

كما شهد مركز أسيوط، بقيادة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس المركز، تنفيذ حالتي إزالة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الإسكندرية التحرير، شملت إحداهما إزالة تعدي على رض زراعية بقرية بني غالب، والأخرى إزالة فورية لحالة متغير مكاني بالقرية.

وفي مركز ومدينة الغنايم، برئاسة أسامة سحيم، جرى تنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور الثاني العلوي بقرية المشايعة قبلي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة ورصد أي أعمال بناء مخالفة والتعامل معها في المهد.

وفي مركز ومدينة أبوتيج، برئاسة هالة نصير، وبإشراف نائب رئيس المركز ومسؤولي الإدارة الزراعية، تم تنفيذ حالتي إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت نحو فدان و12 سهمًا، حيث جرى إزالة تعدٍ على مساحة 12 سهمًا بحوض أبوجلاو، وإزالة تعدٍ آخر على مساحة فدان تقريبًا أمام المحلج البحري بمدينة أبوتيج، وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية.

كما نفذت رئاسة حي شرق أسيوط، بقيادة أبو العيون إبراهيم العياط، رئيس الحي، وتحت إشراف نائب رئيس الحي ومسؤولي الإشغالات، أعمال إزالة لأعمدة الدور الرابع العلوي بشارع رياض خلف مدرسة خديجة بنت خويلد.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ الحملات الدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والرصد المستمر، للتصدي لأي تعديات أو مخالفات والتعامل معها في مهدها، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وترسيخ سيادة القانون.