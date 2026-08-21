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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم روسي على مقاطعة خاركيف

هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم روسي على مقاطعة خاركيف
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم روسي على مقاطعة خاركيف
أ ش أ

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة في هجوم جوي روسي مكثف بالمسيرات على مقاطعة خاركيف الواقعة شرق البلاد.

وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية، بأن الهجوم الروسي استهدف قرية ليبياج في مقاطعة تشوهوييف التابعة لمقاطعة خاركيف، ما أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص.

وأدى الهجوم إلى تدمير وإلحاق أضرار بالغة بالعديد من المنازل، وتسبب في اندلاع حريق امتد على مساحة تقارب 400 متر مربع، واشتعلت النيران في خمسة مبان سكنية ومركبات.

وانتشلت فرق الإنقاذ جثتي امرأتين من تحت الأنقاض، وتعمل فرق الطوارئ على إخماد الحريق، وتجري عمليات البحث والإنقاذ.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه حرس الحدود الأوكراني أن طائرات مسيرة روسية هاجمت معبرا حدوديا مع مولدوفا.

وتشهد الحرب الروسية ـ الأوكرانية تصعيدا جديدا في الهجمات الجوية بعيدة المدى، مع استمرار استهداف المناطق الحيوية والمدنية في الجانبين، وسط ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتجدد الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

هيئة الطوارئ الأوكرانية هجوم جوي روسي مقاطعة خاركيف

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