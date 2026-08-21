تعليم شمال سيناء يحصد المراكز الأولى جمهورياً في مسابقة التفوق الكشفي

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عدداً من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، في مسابقة التفوق الكشفي للعام الدراسي 2025 / 2026، التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء- فى بيات اليوم /الجمعة/ - إن مدرسة محمد متولي الشعراوي بإدارة بئر العبد التعليمية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مشروع الخدمة العامة، عن مشروع "المظلة الحديدية".

وأضاف: أن مدارس محمد متولي الشعراوي بإدارة بئر العبد التعليمية، والشهيدة سلمى سعيد، وحمدان الخليلي بإدارة العريش التعليمية، والشهيد عمرو أبو هندية الرسمية للغات، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محور المبادرات.

وأوضح رضوان أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء حصلت كذلك على المركز الأول على مستوى الجمهورية في "سجل المحافظة"، فيما حصلت مدرسة محمد سمير شراب الصناعية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مراكز التدريب، بينما حصدت المديرية المركز الثالث على مستوى الجمهورية في المهرجان.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لتوجيه عام التربية الرياضية والكشفية وجميع القائمين على هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لدعم الأنشطة الكشفية والتعليمية ورفع اسم محافظة شمال سيناء على مستوى الجمهورية.

وهنأ رضوان المدارس والإدارات التعليمية الفائزة في مسابقة التفوق الكشفي على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025 / 2026، مشيداً بما حققته من نتائج متميزة.