الصين والأردن تتفقان على تعميق الثقة السياسية وتعزيز التعاون المشترك

أعرب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي، عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع الأردن وتطوير التعاون العملي، ودعم النمو المستدام والمستقر للعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الجمعة/ مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في العاصمة الصينية بكين.

وأشار تشاو - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إلى أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على استعداد لتعميق التبادل الودي مع مجلس الأمة الأردني، والاستفادة المثلى من منصات مثل ندوة البرلمانيين من الدول النامية، وتعزيز التبادل المعرفي في مجالات تشمل الديمقراطية وسيادة القانون ورفاهية الشعب، والمساهمة في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الصين والأردن.

ومن جانبه.. أشاد العاهل الأردني بالدور القيادي البارز للصين في الحوكمة العالمية، مؤكدا استعداد الأردن للعمل مع الصين لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، وتشجيع التبادل بين الهيئات التشريعية في البلدين، والعمل على تحقيق الازدهار والتنمية المشتركة.