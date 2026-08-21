الصين تحث اليابان على العمل على إصلاح العلاقات الثنائية

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، السلطات اليابانية إلى الاستماع إلى وجهات نظر ثاقبة من الحزبين الحاكم والمعارض في اليابان؛ بهدف إصلاح العلاقات الثنائية بين بكين وطوكيو.

جاءت تلك التصريحات اليوم /الجمعة/ تعقيبا على تقارير إعلامية تفيد بأن وفدا من المشرعين اليابانيين من مختلف الأحزاب سيزور الصين الأسبوع المقبل، في خطوة تبدو وكأنها تهدف إلى المساعدة في إصلاح العلاقات الثنائية.

وقال لين - في مؤتمر صحفي - "نلاحظ أن بعض الشخصيات البارزة من الحزبين الحاكم والمعارض في اليابان يشعرون بقلق بالغ إزاء الوضع الراهن للعلاقات الصينية اليابانية، ويأملون في بذل الجهود لوضع العلاقات الثنائية على المسار الصحيح".

وحث المتحدث الصيني السلطات اليابانية على الاستماع إلى هذه الأصوات وأخذها على محمل الجد، والالتزام بجميع المبادئ المنصوص عليها في الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، واتخاذ إجراءات ملموسة لتهيئة الظروف اللازمة لتبادل طبيعي بين البلدين.