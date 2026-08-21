اليابان تنفذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بقتل 5 أشخاص إثر إضرام النار بصالة ألعاب

نفذت السلطات اليابانية حكم الإعدام بحق شخص أدين بتهمة قتل خمسة أشخاص إثر إضرام النار بصالة ألعاب في عام 2009.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ أنه تم إعدام سوناو تاكامي، البالغ من العمر 58 عاما، في مركز احتجاز أوساكا غربي اليابان صباح اليوم، فيما يعد هذا أول إعدام لسجين منذ تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، منصبها في أكتوبر الماضي.

وقد أدين تاكامي بإضرام النار في صالة الألعاب في مدينة أوساكا، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، فيما صدر حكم الإعدام بحقه في عام 2016.

من جانبه.. وصف وزير العدل هيروشي هيراجوتشي، الجريمة بأنها متعمدة وقاسية للغاية، وقد هزت الرأي العام وقت وقوعها.