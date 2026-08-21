من ناشئ إلى منافس .. حمزة عبد الكريم يفرض نفسه بقوة في برشلونة

أشاد لويس كاراسكو، الصحفي في صحيفة «سبورت» الإسبانية، بالمستويات التي يقدمها المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الشاب، مؤكدًا أن اللاعب لفت الأنظار بشكل مفاجئ خلال بحث النادي الكتالوني عن مهاجم جديد.

وقال كاراسكو إن ظهور حمزة عبد الكريم جاء بشكل غير متوقع، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يحتاج إلى أن يكون نسخة من أي مهاجم آخر، سواء جوليان ألفاريز أو إيرلينج هالاند أو هاري كين أو كيليان مبابي، لأنه يمتلك أسلوبًا خاصًا يعتمد على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال أنصاف الفرص.

وأوضح أن حمزة عبد الكريم يتميز بقدرته على مهاجمة القائم الأول والظهور في القائم الثاني، إلى جانب امتلاكه حضورًا بدنيًا وحسًا تهديفيًا يجعله موجودًا في المكان المناسب، مستشهدًا بهدفه أمام بازل باعتباره مثالًا واضحًا على هذه المميزات.

وأشار كاراسكو إلى أن المهاجم المصري لا يزال لديه بعض الجوانب التي تحتاج إلى التطوير، خاصة خارج منطقة الجزاء، فيما يتعلق بالمشاركة في بناء اللعب والقراءة التكتيكية، لكنه أكد أن هذه النقائص مرتبطة بالتكوين والتطور، وليست بسبب نقص في الجهد أو الرغبة.

وتابع أن حمزة عبد الكريم يحتاج إلى تعلم بعض الأمور، لكنه لا يحتاج إلى من يعلمه الرغبة في تسجيل الأهداف، وهو ما يراه عنصرًا مهمًا في تكوين المهاجم الشاب.

وطرح الصحفي الإسباني تساؤلًا بشأن حاجة برشلونة إلى إنفاق مبالغ ضخمة للتعاقد مع مهاجم جديد، في ظل عدم وجود ضمانات لنجاح الصفقة أو تفوق اللاعب الجديد على حمزة عبد الكريم.

وأكد كاراسكو أن منح المهاجم المصري دقائق لعب مع الفريق الأول قد يكون خيارًا منطقيًا، من أجل اكتشاف مدى قدرته على التطور والوصول إلى مستويات أعلى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما ظهر من حمزة عبد الكريم حتى الآن يشير إلى امتلاكه المقومات التي قد تمنحه فرصة قوية للظهور مع برشلونة، بل وربما تؤثر على فرص زميله في الفريق فيران توريس، الذي قد يجد نفسه خارج حسابات المنافسة الأساسية على مركز المهاجم.