فنلندا تستدعي سفير روسيا لديها اعتراضا على انتهاك مجالها الجوي

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية استدعاء السفير الروسي إلى الوزارة حيث قدمت له طلبًا لتقديم توضيحات بشأن الانتهاك المشتبه به للمجال الجوي.

وكانت فنلندا اشتبهت في انتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي بعد ظهر الخميس حيث صرح وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن في بيان له ؛ "يتم التعامل بجدية مع أي اشتباه في انتهاك المجال الجوي، وهناك تحقيق جار في الأمر".

ونوهت وزارة الدفاع الفنلندية إلى أن حرس الحدود الفنلندي يحقق في الحادثة التي وقعت في الجزء الغربي من خليج فنلندا.

وفي وقت سابق ؛ وقعت حوادث مماثلة في هذه الدولة الاسكندنافية التي تتشارك حدودا بطول 1340 كيلومترا مع روسيا.

ففي شهري مايو ويونيو، ثارت شبهات حول انتهاك طائرتين عسكريتين روسيتين للمجال الجوي الفنلندي قبالة منطقتي بوركالا وبورفو شرق العاصمة هلسنكي، وقد استُدعي القائم بالأعمال الروسي عقب الحادثتين.

وإثر الغزو الروسي لأوكرانيا، أنهت فنلندا عقودا من عدم الانحياز العسكري بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2023.