الشباب السعودي يعلن رسميا التعاقد مع توماس بارتي

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الدولي الغاني توماس بارتي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن.

وكشف النادي عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، من خلال مقطع فيديو حمل عنوان «نجم عالمي يضيء شمال العاصمة»، ليؤكد انضمام لاعب الوسط الغاني إلى صفوف الفريق.

بارتي يصل الرياض ويجتاز الفحوصات

وكان توماس بارتي وصل إلى العاصمة الرياض مساء الخميس، حيث كان في استقباله مسؤولو نادي الشباب، قبل أن يتوجه إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله والإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويبلغ بارتي من العمر 33 عامًا، ويمتلك مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، بعدما سبق له اللعب مع أندية أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين، إلى جانب آرسنال الإنجليزي، ما يمنحه خبرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

أرقام بارتي في الموسم الماضي

وخلال الموسم الماضي، شارك لاعب الوسط الغاني في 32 مباراة مع فياريال بمختلف المسابقات، لكنه لم يسجل أي أهداف ولم يقدم تمريرات حاسمة.

كما تواجد بارتي مع منتخب غانا خلال منافسات كأس العالم 2026، قبل أن يخوض تجربة جديدة خارج الملاعب الأوروبية، بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي الشباب.

ويعول الشباب على خبرة بارتي الكبيرة في المنافسات الأوروبية والدولية، من أجل تعزيز خط وسط الفريق ورفع مستوى المنافسة خلال الموسم الجديد.

ويمثل انضمام اللاعب الغاني إضافة قوية لتشكيلة الشباب، في ظل سعي النادي لبناء فريق أكثر قوة وقدرة على المنافسة وتقديم مستويات أفضل في الموسم المقبل.