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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيادة 10 أضعاف.. برشلونة يقرر مكافأة حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

يستعد نادي برشلونة الإسباني لاتخاذ خطوة جديدة لتأمين مستقبل مهاجمه المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، سواء مع فريق الشباب أو خلال مشاركته مع الفريق الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد.

برشلونة يجهز عقدًا جديدًا لحمزة عبد الكريم

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، يخطط برشلونة لإجراء تعديلات كبيرة على عقد حمزة عبد الكريم، الذي يمتد حاليًا حتى عام 2029، في ظل القناعة المتزايدة داخل النادي بقدرات اللاعب وإمكانية تطوره ليصبح أحد عناصر الفريق الأول.

وتأتي أبرز التعديلات المنتظرة برفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم المصري من 15 مليون يورو إلى 150 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى تحصينه ومنع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته من استغلال انخفاض قيمة الشرط الحالي.

كما يُنتظر أن تتضمن التعديلات زيادة في راتب اللاعب، بما يتناسب مع تطور مكانته داخل الفريق وثقة الجهاز الفني والإدارة الرياضية في إمكاناته.

وكان حمزة عبد الكريم انتقل إلى برشلونة قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي الكتالوني تفعيل بند الشراء النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليوقع اللاعب عقدًا مع الفريق حتى عام 2029.

وحصل الأهلي على 1.5 مليون يورو قيمة ثابتة، إلى جانب 5 ملايين يورو إضافية كمتغيرات مرتبطة بما يحققه اللاعب من أهداف وإنجازات.

وبعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، التحق حمزة بتدريبات الفريق الأول لبرشلونة، ونجح سريعًا في فرض نفسه خلال فترة الإعداد، بعدما سجل هدفين أمام برمنغهام، ثم واصل تألقه أمام بازل، قبل أن يسجل أيضًا في مباراة كأس خوان جامبر.

وأنهى المهاجم المصري فترة التحضيرات متصدرًا قائمة هدافي برشلونة، ما عزز فرصه في الحصول على فرصة مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

حمزة مشروع مهاجم برشلونة المستقبلي

ورغم بلوغه 18 عامًا فقط، يمتلك حمزة عبد الكريم العديد من المقومات التي تؤهله للعب في مركز المهاجم الصريح، أبرزها القوة البدنية والحس التهديفي والقدرة على إنهاء الهجمات من اللمسة الأولى، إلى جانب تميزه في استخدام قدمه اليسرى.

وتزداد أهمية هذه الإمكانات في ظل التغييرات التي طرأت على الخط الهجومي لبرشلونة، ما يمنح اللاعب المصري فرصة أكبر للدخول ضمن حسابات المدير الفني هانز فليك وإثبات نفسه مع الفريق الأول.

خطوة جديدة نحو الظهور الرسمي

ويقترب حمزة عبد الكريم من تسجيل ظهوره الرسمي الأول بقميص برشلونة، مع دخوله حسابات الفريق قبل مواجهة إلتشي في الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يتواجد المهاجم المصري ضمن قائمة المباراة، مع إمكانية حصوله على بعض الدقائق، خاصة بعد الثقة التي منحه إياها فليك خلال فترة الإعداد.

وفي حال إتمام تعديل عقده، فإن رفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو سيكون مؤشرًا واضحًا على رغبة برشلونة في الحفاظ على موهبته الشابة، وتحويله تدريجيًا إلى أحد الخيارات الهجومية المهمة داخل الفريق خلال السنوات المقبلة.

برشلونة الإسباني حمزة عبد الكريم الأهلي

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