ورقة هجومية متعددة الاستخدامات.. تقارير إنجليزية تكشف حجم إضافة مرموش لـ توتنهام

تتجه الأنظار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المصري عمر مرموش مع توتنهام، بعدما توصل اللاعب إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع النادي اللندني، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل إتمام انتقاله بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مرموش لا يمثل مجرد خيار لشغل مركز المهاجم الصريح، بل يمتلك القدرة على التحرك في أكثر من مركز داخل الخط الهجومي، وهو ما قد يجعله عنصرًا مهمًا في حسابات المدرب روبرتو دي زيربي.

مرموش.. مهاجم لا يلتزم بمركز واحد

ورغم أن المركز الأساسي لعمر مرموش هو المهاجم الصريح، فإن مسيرته خلال السنوات الماضية أظهرت قدرته على أداء أدوار هجومية مختلفة.

وخلال فترته مع آينتراخت فرانكفورت، اعتمد عليه الفريق في مركز المهاجم المتقدم، لكنه ظهر كذلك كمهاجم ثانٍ وعلى الجناح الأيسر، مستفيدًا من سرعته وقدرته على التحرك خلف المدافعين.

وتكرر الأمر خلال تجربته مع مانشستر سيتي، حيث شارك في مركز المهاجم، إلى جانب توظيفه في بعض الأحيان على الأطراف أو خلف رأس الحربة.

ومن المنتظر أن تمنح هذه المرونة مرموش فرصة للانسجام مع أسلوب روبرتو دي زيربي، الذي يعتمد على تحركات المهاجمين وتبادل مراكزهم، إلى جانب استغلال المساحات التي تظهر خلف الخط الدفاعي.

ويتميز المهاجم المصري بقدرته على العودة لاستلام الكرة، لكنه في الوقت نفسه يجيد الانطلاق في المساحات خلف المدافعين، وهي إحدى أبرز نقاط قوته التي يمكن أن يستفيد منها توتنهام.

مدافع مانشستر سيتي يكشف نقطة قوة مرموش

ويرى نيدوم أونوها، مدافع مانشستر سيتي، أن الخطورة الأكبر لمرموش تظهر عندما يتحرك خلف المدافعين وينتظر الكرات في المساحات.

وأوضح أونوها أن قدرة اللاعب المصري على العودة لاستلام الكرة تمثل ميزة مهمة، لكنه يكون أكثر خطورة عندما يلعب على حدود التسلل ويستغل المساحات خلف الخط الدفاعي.

وأضاف أن مرموش سيكون في أفضل حالاته داخل فريق يعتمد بصورة مستمرة على إرسال الكرات خلف دفاع المنافس، وهو ما يجبر المدافعين على التراجع والركض باتجاه مرماهم، لتظهر حينها سرعته وقدرته على الانطلاق.

أرقام تؤكد تفوق مرموش في التحرك خلف الدفاع

وتدعم الأرقام هذه الرؤية، إذ تشير إحصائيات شبكة Opta إلى أن مرموش يسجل معدل 11.46 انطلاقة في المساحات خلف الدفاع لكل 90 دقيقة.

ويتفوق اللاعب المصري بهذا الرقم على البرازيلي ريتشارليسون، الذي يبلغ معدله 10.03 انطلاقة، بينما يقترب من معدل دومينيك سولانكي، مهاجم توتنهام، الذي يصل إلى 11.61 انطلاقة.

ولا تقتصر مميزات مرموش على التحرك بدون كرة، إذ يمتلك أيضًا قدرة جيدة على الاحتفاظ بالكرة والتعامل معها تحت الضغط، ما يمنحه أكثر من وسيلة للتأثير في الثلث الهجومي.

ماذا ينتظر توتنهام من مرموش؟

إذا اكتملت الصفقة، سيكون أمام توتنهام لاعب قادر على شغل أكثر من دور هجومي بدلًا من الاعتماد عليه كمهاجم صريح فقط.

وتتمثل أبرز نقاط قوة مرموش في السرعة، والتحرك خلف المدافعين، وتغيير مراكز اللعب، واستغلال المساحات، إلى جانب قدرته على المشاركة في بناء الهجمات.

وبالتالي، فإن انتقاله إلى توتنهام قد يمنح دي زيربي خيارًا هجوميًا مرنًا يمكن استخدامه وفق طبيعة كل مباراة، سواء كمهاجم أو جناح أو لاعب يتحرك خلف رأس الحربة، مع الاستفادة بشكل خاص من سرعته في المساحات المفتوحة.