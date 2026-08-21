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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 15 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر الذهب في مصر زيادة بقيمة 15 جنيها بعد يوم واحد من إعلان قرار سعر الفائدة في البنوك منذ أمس.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب 15 جنيها في المتوسط على مستوي الأعيرة المختلفة في أول التعاملات المسائية اليوم الجمعة 21-8-2026.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6550 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7485 جنيها للشراء و 7428 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6862 جنيها للشراء و 6809 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6550 جنيها للشراء و 6500 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5614 جنيها للشراء و 5571 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 52.4 ألف جنيه للشراء و 52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4583 دولار للشراء و4582 دولار للبيع.

سعر الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم

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