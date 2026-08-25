غلق وتشميع منشآت تعمل بدون ترخيص خلال حملة مكبرة في العجوزة

شن حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة الدكتور محمود فؤاد رئيس حى العجوزة، حملة إشغالات مكبرة بقطاع المهندسين، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة رخص المحلات والإدارات المعنية بالحي.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، لتكثيف الحملات الرقابية للحفاظ على الانضباط بالشارع.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المنشآت التي تعمل بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع استمرار الحملات على مدار اليوم لضبط الشارع والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص حي العجوزة على تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري والتعامل الفوري مع كافة المخالفات والإشغالات بنطاق الحي.