أستاذة أمراض نساء: التوتر المزمن قد يؤثر على التبويض وجودة السائل المنوي

قالت الدكتورة ياسمينة شاهين، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بطب قصر العيني، إن الضغوط النفسية الشديدة والمزمنة تؤثر على الجسم من خلال زيادة هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما قد يؤثر على المحور الهرموني المسؤول عن التبويض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مودرن دكتورز" على قناة "مودرن" أن الضغوط النفسية المزمنة يمكن أن تؤثر أيضًا على بعض الهرمونات المرتبطة بالخصوبة لدى الرجل، وقد تنعكس على جودة السائل المنوي من حيث العدد أو الحركة، أو على الرغبة والقدرة الجنسية لدى بعض الرجال، مشيرة إلى أن التوتر يؤثر كذلك على جودة حياة الزوجين والتزامهما بخطة العلاج.

وأشارت إلى أن تأخر الإنجاب لا يتم تشخيصه إلا بعد مرور عام على الأقل من علاقة زوجية منتظمة، موضحة أن اللجوء إلى الإخصاب المساعد يجب أن يأتي بعد تقييم شامل للزوج والزوجة، يشمل التشخيص السريري والتحاليل والأشعات، وأحيانًا بعض المناظير، مؤكدة أن قرار التوقف عن العلاج يجب أن يعتمد على تقييم طبي شامل، خاصة في ظل تأثير المحاولات المتكررة نفسيًا وماديًا وجسديًا على بعض المرضى.