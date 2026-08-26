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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مساعد الذكاء الاصطناعي Instinct يُثير مخاوف أمنية واسعة بشأن الخصوصية والبيانات

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

أثار مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي "Instinct" جدلاً واسعاً ومخاوف أمنية متصاعدة في الأوساط التقنية بعد الكشف عن منحه صلاحيات وصول واسعة وغير مسبوقة لسجلات المستخدمين وشاشاتهم ورسائلهم الخاصة للعمل بشكل استباقي ومستقل، وفقاً لما نقله تقرير نشره موقع TechCrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

قدرات المساعد الذكي وصلاحيات الوصول الشاملة

أوضح التقرير أن المساعد الرقمي، الذي طورته شركة "Spear Street Technology" الناشئة في سان فرانسيسكو ولا يزال في مرحلة الوصول الخاص عبر الدعوات وقوائم الانتظار، حظي بإشادة كبيرة من المختبرين الأوائل الذين وصفوا قدراته بأنها "أشبه بالسحر". 

ويتيح المساعد إدارة البريد الإلكتروني، وجدولة الاجتماعات، وتحليل المستندات المعقدة، وحجز وسائل النقل والخدمات اليومية، واتخاذ قرارات تنفيذية نيابة عن المستخدمين دون الحاجة لإشراف بشري مستمر. 

غير أن هذه الكفاءة تتطلب صلاحيات مراقبة مستمرة لمحتوى الشاشات والتطبيقات والمدخلات الصوتية وحركات الفأرة ولوحة المفاتيح والاتصالات الخاصة.

مخاوف الباحثين الأمنيين وبنود شروط الخدمة المثيرة للجدل

أشار المصدر إلى تحذيرات خبراء الأمن السيبراني والمدافعين عن الخصوصية من خطورة نموذج العمل القائم على الوكلاء الأذكياء دائمي الاتصال؛ حيث تمنح شروط الخدمة المحدثة في أغسطس 2026 الشركة ترخيصاً عالمياً دائماً وغير قابل للإلغاء لاستخدام ومعالجة كافة المواد والبيانات المدخلة في تدريب وتطوير خوارزميات ونماذج الذكاء الاصطناعي. 

كما تنص الشروط على تعيين المساعد كوكيل قانوني ملزم للمستخدم في إبرام الاتفاقيات والمعاملات المالية، مع تحميل المستخدم المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن أي أخطاء أو قرارات غير مقصودة قد يتخذها النظام.

فجوة حذف البيانات وتحديات أمان الوكلاء المستقلين

واوضح تقرير موقع TechCrunch أن مستخدمين رصدوا وجود فجوة زمنية وإجرائية بين إلغاء ربط الحسابات وضمان حذف النسخ المخزنة بالكامل من خوادم الشركة، مؤكداً أنه على الرغم من عدم تسجيل أي اختراق أمني فعلي حتى الآن، فإن المخاوف تركز على طبيعة البنية التحتية؛ حيث إن تعرض مساعد يتمتع بهذا النطاق الواسع من الصلاحيات للاختراق يعد أكثر خطورة بكثير من اختراق تطبيق أحادي الوظيفة، كونه يكشف النمط الكامل للحياة الرقمية للمستخدم وسجلات سنوات من بياناته الحساسة.

تحديات الموازنة بين الأتمتة الذكية وحماية الخصوصية

ذكرت المصادر التقنية أن النقاش الدائر حول مساعد Instinct يسلط الضوء على المعضلة المتنامية في صناعة الذكاء الاصطناعي بين توفير أدوات أتمتة فائقة الاستقلالية والراحة، وبين الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات الشخصية، مما يفرض على الشركات الناشئة وضع ضوابط أمنية صارمة وتوفير آليات واضحة لإلغاء الأذونات وحذف البيانات قبل إتاحتها للجمهور العام.

الذكاء الاصطناعي البريد الإلكتروني الأمن السيبراني

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