تكييف العربية في الحر.. 7 أخطاء شائعة تقلل كفاءته وتعرضه للأعطال

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح تكييف السيارة من أكثر الأنظمة التي يعتمد عليها السائقون يوميًا، لكن كثرة استخدامه لا تعني بالضرورة تعرضه للعطل إذا تمت صيانته وتشغيله بطريقة صحيحة.

في المقابل، هناك بعض الممارسات اليومية التي قد تقلل من كفاءة التكييف مع الوقت، وتزيد الضغط على مكوناته، خاصة الكمبروسر ودورة التبريد. لذلك، فإن معرفة الأخطاء الشائعة وتجنبها يمكن أن يساعد في الحفاظ على أداء التكييف وتقليل تكاليف الإصلاح.

1. تشغيل التكييف فور الدخول للسيارة

بعد ركن السيارة تحت الشمس، تصبح المقصورة شديدة السخونة، وقد يكون الهواء بداخلها أعلى بكثير من درجة الحرارة الخارجية.

ولهذا، من الأفضل التخلص أولًا من جزء من الهواء الساخن بفتح النوافذ لفترة قصيرة، ثم تشغيل التكييف بعد ذلك، بدلًا من الاعتماد على أقصى قوة تبريد منذ اللحظة الأولى.

هذه الخطوة تساعد على تخفيف الحمل الأولي عن نظام التكييف وتسريع انخفاض درجة حرارة المقصورة.

2. إهمال فلتر الهواء

يعتبر فلتر المقصورة من الأجزاء التي لا تحظى باهتمام كافٍ لدى بعض السائقين، رغم تأثيره المباشر في تدفق الهواء.

ومع تراكم الغبار والأتربة داخل الفلتر، تقل كمية الهواء التي تصل إلى المقصورة، وقد يضطر السائق إلى رفع سرعة المروحة للحصول على مستوى التبريد نفسه.

لذلك، يجب فحص الفلتر بصورة دورية واستبداله وفق توصيات الشركة المصنعة، خاصة عند استخدام السيارة في المناطق المليئة بالأتربة.

3. شحن الفريون دون فحص دورة التكييف

ضعف التبريد لا يعني دائمًا أن السيارة تحتاج إلى شحن الفريون.

فقد يكون انخفاض مستوى غاز التبريد ناتجًا عن تسريب في الدائرة، وفي هذه الحالة فإن إضافة الفريون دون إصلاح التسريب لن تعالج السبب الحقيقي للمشكلة.

وعند ملاحظة انخفاض واضح في كفاءة التكييف، يفضل فحص النظام لدى متخصص للتأكد من مستوى غاز التبريد وسلامة الخراطيم والوصلات والمكونات المختلفة.

4. ترك التكييف على أقل درجة طوال الرحلة

يعتقد بعض السائقين أن ضبط التكييف على أقل درجة حرارة هو الطريقة الأفضل للحصول على تبريد مستمر، لكن هذا الأمر ليس ضروريًا بعد وصول المقصورة إلى درجة الحرارة المناسبة.

ويمكن بعد تبريد السيارة اختيار درجة مريحة بدلًا من تشغيل النظام دائمًا على أقصى إعداد، مع الاستفادة من خاصية تدوير الهواء الداخلي عندما تكون مناسبة لظروف القيادة.

5. عدم الاهتمام بالمكثف

المكثف الموجود في مقدمة السيارة من المكونات الأساسية في نظام التكييف، لأنه يساعد على التخلص من الحرارة.

ومع مرور الوقت، قد تتجمع الأتربة والحشرات والأوساخ بين أجزائه، وهو ما يمكن أن يؤثر في تدفق الهواء وأداء عملية التبريد.

لذلك، من المهم فحص المكثف وتنظيفه عند الحاجة، مع الحرص على عدم استخدام ضغط قوي قد يؤدي إلى تلف الزعانف المعدنية الدقيقة.

6. تجاهل الرائحة الغريبة من فتحات التكييف

ظهور رائحة غير معتادة عند تشغيل التكييف قد يكون علامة على وجود مشكلة تحتاج إلى فحص، خاصة إذا استمرت الرائحة أو ازدادت مع الوقت.

وقد تكون الرائحة مرتبطة بتراكم الرطوبة أو الأوساخ في أجزاء من منظومة التهوية أو اتساخ فلتر المقصورة.

أما إذا كانت الرائحة تشبه رائحة احتراق، فمن الأفضل عدم الاستمرار في تشغيل النظام واللجوء إلى فني متخصص للتأكد من مصدرها.

7. تجاهل ضعف التبريد أو الأصوات غير المعتادة

من الأخطاء التي قد تزيد تكلفة الإصلاح الاستمرار في استخدام التكييف رغم ظهور علامات واضحة على وجود خلل.

ومن أبرز هذه العلامات:

انخفاض قوة التبريد.

خروج الهواء البارد بشكل متقطع.

صدور صوت غير معتاد من الكمبروسر.

وجود تسريب.

ظهور رائحة احتراق.

اختلاف أداء التكييف بشكل مفاجئ.

ويفضل فحص السيارة بمجرد ظهور هذه العلامات، لأن اكتشاف المشكلة في بدايتها قد يساعد على تجنب تفاقمها.

نصائح للحفاظ على تكييف السيارة خلال الصيف

يمكن للسائق اتباع مجموعة من العادات البسيطة للحفاظ على كفاءة التكييف، أبرزها:

تغيير فلتر المقصورة في المواعيد المناسبة.

تنظيف المكثف وفحصه دوريًا.

عدم إضافة الفريون دون التأكد من سبب نقصه.

إجراء الصيانة وفق تعليمات الشركة المصنعة.

عدم تجاهل الأصوات أو الروائح غير المعتادة.

محاولة ركن السيارة في الظل أو استخدام واقي الشمس للمساعدة في تقليل حرارة المقصورة.

تهوية السيارة لفترة قصيرة قبل بدء التبريد عند ارتفاع حرارتها بشدة.

وفي النهاية، فإن كفاءة تكييف السيارة خلال الصيف لا تعتمد فقط على قوة الكمبروسر أو كمية الفريون، وإنما تتأثر أيضًا بنظافة الفلاتر والمكثف وسلامة دورة التبريد وطريقة استخدام النظام.

والتعامل مع أي تغير في أداء التكييف مبكرًا يظل أفضل من الانتظار حتى يتطور العطل ويؤدي إلى إصلاحات أكثر تكلفة.