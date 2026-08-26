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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير البحر الأحمر يتابع استكمال توصيل الصرف الصحي بشيراتون الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر والمشرف على مدينة الغردقة، قسم المشروعات بالمدينة بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال استكمال توصيل شبكة الصرف الصحي بطريق الشيراتون، لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

ويبلغ طول مسار الأعمال نحو 500 متر، ويستهدف خدمة وربط منطقة الميناء بطريق الشيراتون، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأوضح اللواء ضياء الدين، أن أعمال استكمال المشروع بدأت بعد سنوات من التوقف، بسبب ما واجهه من صعوبات وتحديات مرتبطة بطبيعة الموقع وتعدد مرافق البنية التحتية الموجودة بالمنطقة.

وأكد أهمية المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تطوير البنية التحتية بطريق الشيراتون ويسهم في تحسين الحركة بالمنطقة.

وتأتي أعمال استكمال مشروع الصرف الصحي في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، والعمل على رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

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