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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية العمل بالوادي الجديد تعلن الخطة التدريبية المجانية للعام المالي 2026/2027

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد عن الخطة التدريبية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المجانية، بهدف تأهيل الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وتشمل الخطة برامج تدريبية في عدد من مراكز المحافظة، حيث يقدم مركز باريس دورة في أعمال السجاد والكليم، إلى جانب دورات في المشغولات اليدوية.

كما يتضمن برنامج مركز بلاط دورة في الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى دورات المشغولات اليدوية.

ويقدم مركز الفرافرة تدريبات في صيانة الحاسب الآلي، وصيانة الهاتف المحمول، واللغة الإنجليزية «معمل اللغات»، إلى جانب دورات الطاقة الشمسية والمشغولات اليدوية من خلال الوحدة التدريبية المتنقلة.

وفي مركز الداخلة، تشمل التدريبات صيانة طلمبات المياه والطاقة الشمسية بمقر المركز، إلى جانب برامج التفصيل والخياطة للسيدات، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية والمشغولات اليدوية، مع الاستفادة من الوحدة التدريبية المتنقلة بقرية الراشدة.

أما مركز الخارجة، فتتضمن برامجه التدريبية الطاقة الشمسية، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، والخراطة، وصيانة الهاتف المحمول، والتفصيل والخياطة للسيدات، بالإضافة إلى دورة جديدة في المشغولات اليدوية.

وأكدت المديرية أن التدريب مجاني، مع الحصول على شهادة اجتياز للدورة التدريبية وشهادة خبرة في المهنة، إلى جانب منح جوائز تشجيعية للثلاثة الأوائل في كل دورة، تشمل ماكينة خياطة وعدة للمهن الفنية.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل صورة شهادة الميلاد، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي، على أن يتم التقديم من خلال مكاتب التشغيل في كل مركز.

وللاستعلام، يمكن التواصل مع مدير التدريب المهني على الرقم: 012-88-64-20-53.

وتأتي الخطة في إطار جهود وزارة العمل ومديرية العمل بالوادي الجديد لتوفير فرص تدريب مهني مجانية، ورفع كفاءة المتدربين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

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