قرار وزاري ببدء الدراسة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بنها الأهلية

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، صدور قرار وزارى ببدء الدراسة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالجامعة، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في إطار خطة الجامعة للتوسع في التخصصات الأكاديمية الحديثة، وتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة.



وأكد الدكتور جمال السعيد أن بدء الدراسة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية يمثل خطوة جديدة في مسيرة جامعة بنها الأهلية نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة، مشيرا إلى أن الجامعة تواصل العمل على استحداث كليات وبرامج دراسية في تخصصات نوعية ومطلوبة، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل ويمنح الطلاب فرصًا تعليمية واعدة.

وأضاف “ السعيد ” أن صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة بالكلية يأتي تتويجًا للجهود المبذولة لاستكمال منظومة الكليات والتخصصات بالجامعة، لتصل بذلك جامعة بنها الأهلية إلى 10 كليات تقدم برامج دراسية متنوعة في عدد من المجالات الحيوية والمستقبلية، بما يعكس رؤية الجامعة في بناء جامعة من الجيل الرابع تستجيب لاحتياجات التنمية وسوق العمل.



من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة بالكلية، مشيرا إلى حرص الجامعة على توفير الإمكانيات والتجهيزات والمعامل والكوادر الأكاديمية اللازمة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتدريب والتطبيق العملي.



وقال رئيس الجامعة أن الدراسة بالكلية ستبدأ من خلال برنامجين لمرحلة البكالوريوس، هما برنامج البكالوريوس في البيوتكنولوجي والبيولوجيا الجزيئية، وبرنامج البكالوريوس في تكنولوجيا التخدير والعناية المركزة، وفقا للوائح الدراسية المعتمدة.



وأشار رئيس جامعة بنها الأهلية إلى أن التوسع في البرامج الأكاديمية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل، مع التركيز على التخصصات البينية والحديثة التي تواكب التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية.



ويعكس وصول عدد كليات جامعة بنها الأهلية إلى 10 كليات استمرار الجامعة في تنفيذ خطتها للتوسع الأكاديمي المدروس، وتقديم برامج تعليمية نوعية تستجيب لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، بما يدعم مكانتها كإحدى الجامعات الأهلية الحديثة في مصر.