مصرع شخص خلال قيامه وآخرين بالتنقيب عن الآثار بالخانكة

شهدت قرية عرب العيايدة القبلية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع شخص إثر انهيار حفرة عليه، خلال قيامه و8 آخرين بأعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار داخل منزل سيدة مسنة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وأدوات التنقيب المستخدمة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل أحد المنازل بإحدى قرى المركز، وانهيار الحفرة على أحد الأشخاص، ما أدى إلى مصرعه.

وبإجراء التحريات، بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة تبين حفر وتنقيب 9 أشخاص عن الآثار داخل منزل سيدة مسنة بقرية عرب العيايدة القبلية التابعة لدائرة المركز، وخلال مواصلتهم أعمال الحفر انهارت الحفرة على أحدهم، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن معاونو رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط المتهمين الـ8 الآخرين، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن جثمان المتوفى عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

كما أمرت باستعجال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.