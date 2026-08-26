هاني عبد السميع: توجيهات الرئيس السيسي تنحاز للمواطن ومستقبل وطن يترجمها إلى مبادرة تطرق أبواب كل بيت

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيه أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، اللجان والقواعد الحزبية بتوفير مستلزمات المدارس من خلال 500 منفذ على مستوى الجمهورية، يأتي في إطار الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس حرص الحزب على القيام بدوره المجتمعي في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وقال «عبد السميع»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن توفير المستلزمات المدرسية بأسعار رمزية يمثل خطوة مهمة في توقيت تتزايد فيه احتياجات الأسر مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن المبادرة لا تقتصر على توفير المنتجات، وإنما تستهدف مساندة أولياء الأمور وتخفيف جانب من الضغوط الاقتصادية المرتبطة بتجهيز الأبناء للمدارس.

البوصلة نحو المواطن و«مستقبل وطن» يتحرك بمبادرة تساند كل أسرة

وأضاف أن انتشار 500 منفذ على مستوى الجمهورية يعكس اتساع نطاق المبادرة وقدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرًا إلى أن وجود هذه المنافذ في مختلف المحافظات يتيح للأسر الحصول على احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة، ويعزز في الوقت ذاته الدور الخدمي والمجتمعي للأحزاب السياسية.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي تؤكد أهمية تحويل التوجيهات العامة إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطن بتأثيرها المباشر في حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تمس الأسرة المصرية بصورة مباشرة، وفي مقدمتها التعليم واحتياجات الأبناء مع بداية كل عام دراسي.

وأشار إلى أن دعم الأسر في موسم العودة إلى المدارس يجب أن يكون جزءًا من رؤية متكاملة لتخفيف الأعباء، مؤكدًا أن توفير المستلزمات بأسعار رمزية يمكن أن يساعد في الحد من تكلفة التجهيزات المدرسية، خصوصًا للأسر التي لديها أكثر من طالب.

وشدد «عبد السميع» على أن حزب «مستقبل وطن» يواصل القيام بدوره في خدمة المواطنين من خلال المبادرات المجتمعية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية لتقديم حلول عملية تخفف الضغوط عن المواطنين.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن مبادرة توفير المستلزمات المدرسية تمثل نموذجًا للتكامل بين التوجيهات الرئاسية والعمل الحزبي والمجتمعي، معربًا عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه المبادرات وتوسعها بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للأسر المصرية، ويؤكد أن خدمة المواطن تظل محورًا أساسيًا في العمل العام.