يوستينا رامي: الوعي الشعبي هو رهان مصر الرابح أمام محاولات التزييف

أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بمقر القيادة الاستراتيجية، عكسَت ثبات الدولة المصرية ورؤيتها الاستراتيجية الحكيمة في التعامل مع المحيط الإقليمي والدولي الاضطرابي.

وأوضحت "رامي" أن حديث الرئيس عن عدم القلق من التحديات الخارجية طالما امتلك الشعب الوعي الكامل وطالما بقيت مؤسسات الدولة يقظة، يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة ومستقرة ترتكز على رؤية واضحة لحماية أمنها القومي ومكتسباتها الوطنية.

ثبات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية والدولية

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية على أن تأكيد الرئيس على الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية للقوات المسلحة المصرية يمثل رسالة طمأنينة عميقة للشارع المصري، وفي الوقت نفسه رسالة ردع واضحة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر أو مقدراتها.

وأضافت النائبة يوستينا رامي أن قوة مصر الخارجية تستند بالأساس إلى استقرارها الداخلي والتحام شعبها مع قيادته السياسية، وهو ما تجلى في تأكيد الرئيس على استمرار مسيرة البناء والنهوض بالدولة رغم كل الضغوط العالمية.

وأشارت "رامي" إلى أن التكليفات الرئاسية الصارمة للحكومة بشأن حماية حقوق المواطنين سواء في العقارات أو الكهرباء أو ضبط الأسواق تعزز القوة الذاتية للمجتمع وتدعم التماسك الداخلي في مواجهة الحروب النفسية والشائعات.

وأوضحت أن دعوة الرئيس لمكاشفة الشعب بالإنجازات والتحديات من خلال مؤتمر موسع في أكتوبر المقبل تنم عن شفافية مطلقة وتأكيد على أن الشعب شريك أساسي في صناعة القرارات وتجاوز الأزمات