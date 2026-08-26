برلماني: توجيهات الرئيس في المولد النبوي تعكس حرص الدولة على المواطن

أشاد النائب ممدوح عبدالسميع جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد أن ما تضمنته من رسائل وتوجيهات يعكس رؤية واضحة لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، بالتوازي مع العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وحماية حقوقهم.



وقال جاب الله إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة، وعرضه على المواطنين، يمثل تأكيدًا على أهمية المصارحة والشفافية، وإطلاع الشعب على حجم الجهود والمشروعات والاستثمارات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن.



وأكد عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس عن أهمية الوعي بحجم التحديات التي تواجه مصر، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يشهدها العالم، يمثل رسالة مهمة بضرورة مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة بالوعي والمعرفة، مشيرًا إلى أن وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول عن استقرار الدولة.



وثمّن عضو لجنة الخطة والموازنة توجيهات الرئيس بشأن حماية حقوق المواطنين في القطاع العقاري، والتشديد على التزام الشركات والمطورين بتنفيذ تعاقداتهم في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالتلاعب بحقوق المواطنين أو الإخلال بالتزامات التعاقد.



كما أشاد بتوجيهات الرئيس بشأن ضبط فواتير الكهرباء، والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية، والانتهاء من مشروعات النقل، وتشديد الرقابة المرورية، إلى جانب المتابعة الميدانية للمحافظين والمسؤولين وتسهيل الخدمات للمواطنين.



واعتبر جاب الله أن تأكيد الرئيس على إنفاذ سيادة القانون بحسم، ومواجهة الفساد دون مجاملة، يمثل ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والإتقان والصبر والوعي، حتى تواصل مصر مسيرة البناء والتنمية.