نواب الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي.. من المصارحة إلى التنفيذ وحماية حقوق المواطنين

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدين أن التوجيهات الرئاسية عكست رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الوعي، وتحسين مستوى الخدمات، وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب ترسيخ سيادة القانون ومواجهة الفساد وضبط الأسواق.

وأشار النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التوجيهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع تعزيز المتابعة الميدانية وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، مؤكدين أن بناء الدولة لا يعتمد فقط على المشروعات والإنجازات، وإنما على قدرة المؤسسات على تحقيق أثر مباشر في حياة المواطنين.

أحمد خالد ممدوح: القيم النبوية تتحول إلى منهج عمل

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة ونائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل وطنية وإنسانية مهمة، أكدت أن استلهام القيم النبوية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات بناء الدولة الحديثة.

وأوضح أن حديث الرئيس عن أخلاق الرسول الكريم وما جسده من قيم الرحمة واحترام الإنسان والإتقان يمثل دعوة لتحويل هذه المبادئ إلى سلوك يومي ومنهج عمل، مؤكدًا أن بناء الحضارة لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالعلم والعمل والالتزام وتحمل المسؤولية.

المصارحة والشفافية في مواجهة الشائعات

وثمّن ممدوح توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية وحجم الإنفاق والنتائج، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على المصارحة والشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين.

وأضاف أن إتاحة المجال أمام المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات لمناقشة ما تحقق من إنجازات وما تواجهه الدولة من تحديات من شأنه بناء وعي مجتمعي قائم على الحقائق، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الشائعات وحملات التضليل.

حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن احترام العقود العقارية وعدم التأخير في تسليم الوحدات وتنفيذ المرافق تعكس حرص الدولة على حماية أموال المواطنين ومدخراتهم.

وأكد أن الالتزام بالعقود ومحاسبة المقصرين يمثلان ضرورة لتعزيز الثقة في السوق وحماية حقوق المواطنين، لافتًا في الوقت نفسه إلى أهمية توجيهات الرئيس بشأن مراجعة فواتير الكهرباء وتجنب التقديرات الجزافية وتيسير سداد المتأخرات.

محمد مظلوم: الإدارة الناجحة تبدأ من الشارع

وأكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس للمحافظين والحكومة بشأن المتابعة الميدانية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين تعكس رؤية واضحة لتحسين مستوى الخدمات والوقوف على المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بصورة عاجلة وفعالة.

وقال إن تأكيد الرئيس أهمية النزول إلى الشارع ومتابعة الملفات ميدانيًا يمثل رسالة واضحة لجميع المسؤولين، مفادها أن النجاح في العمل التنفيذي لا يقاس بالتقارير المكتبية فقط، وإنما بمدى قدرة المسؤول على الاستماع إلى المواطنين والتعامل مع احتياجاتهم وشكاواهم على أرض الواقع.

قنوات التواصل.. طريق أسرع لحل المشكلات

وأشار مظلوم إلى أن فتح قنوات تواصل مستمرة مع المواطنين يسهم في سرعة رصد المشكلات، ويعزز المشاركة المجتمعية، ويمنح المواطن فرصة حقيقية للتعبير عن مطالبه وملاحظاته، بما يساعد الأجهزة التنفيذية على اتخاذ قرارات أكثر دقة وارتباطًا بالواقع.

مواجهة الفساد.. لا مكان للمجاملة

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية الرسالة الحاسمة التي وجهها الرئيس بشأن عدم وجود مكان للفاسد أو للمجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، مؤكدًا أن مكافحة الفساد وحماية المال العام وحقوق المواطنين تتطلب تطبيق القانون بكل حسم وعدم السماح بأي تجاوزات أو استغلال للسلطة.

وأوضح أن توجيه الحكومة بضرورة ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية المستمرة يأتي في توقيت مهم، ويؤكد ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

محمد مصطفى كشر: المصارحة تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع

من جانبه، أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل التي وجهها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن حديث الرئيس عكس حرصًا واضحًا على مصارحة المواطنين بحقيقة التحديات التي تواجه الدولة ووضعهم أمام الصورة الكاملة لمسيرة العمل الوطني وما تحقق خلالها من إنجازات.

وقال كشر إن تأكيد الرئيس أهمية استعداد الشعب لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير والعمل والفهم والصبر يمثل رسالة بالغة الأهمية في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

تقرير الإنجازات.. المواطن شريك في التقييم

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، مع إتاحة المجال أمام المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات لمناقشة ما تم تنفيذه، يعكس نهجًا قائمًا على الشفافية والمصارحة.

وأكد أن هذه الخطوة تؤكد أن المواطن شريك أساسي في عملية بناء الدولة وتقييم مسيرة التنمية، وليس مجرد متلقٍ للمعلومات.

مواجهة الشائعات تبدأ بالوعي

وأشار كشر إلى أن حديث الرئيس عن خطورة الشائعات ومحاولات إرباك وعي المواطنين يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع، مؤكدًا أن حماية الوعي الوطني تتطلب التحقق من المعلومات والابتعاد عن نشر الأكاذيب.

وأوضح أن الاختلاف في الرأي يجب ألا يتحول إلى أدوات تستهدف زعزعة الاستقرار أو الإضرار بمصالح الدولة والمجتمع، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الأمن القومي والتنمية.. مساران متوازيان

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس يقظة أجهزة الدولة تجاه الأمن القومي وجاهزية القوات المسلحة للدفاع عن مصر ومقدراتها، بالتوازي مع مواصلة العمل على تحسين الخدمات ومعالجة المشكلات المتراكمة، يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتحرك على أكثر من مسار في الوقت نفسه.

الرسالة الأبرز: التوجيهات إلى نتائج ملموسة

وتكشف تصريحات نواب مجلس الشيوخ عن اتفاق واضح على أن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في وضع الخطط أو إصدار التوجيهات، وإنما في سرعة تنفيذها وقياس أثرها على حياة المواطنين.

وأكد النواب أن حماية حقوق المواطنين، وضبط الأسواق، ومراجعة الخدمات، وتعزيز المتابعة الميدانية، ومواجهة الفساد والشائعات، إلى جانب دعم التنمية وبناء الإنسان، تمثل حلقات مترابطة في مسار واحد، عنوانه الرئيسي تحويل التوجيهات الرئاسية إلى نتائج يشعر بها المواطن على أرض الواقع.