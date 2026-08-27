جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بمختلف الكليات للعام الجامعي 2026/2027

أعلنت جامعة القاهرة مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2026/2027، وذلك بمستشفى الطلبة بميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد واستكمال إجراءات التحاقهم قبل بدء الدراسة.

وأكدت الجامعة أن إجراءات الكشف الطبي تتم يوميًا على فترتين؛ من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا للطالبات، ومن الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا للطلبة، مشددة على أهمية التزام كل طالب بالموعد المخصص لكليته وفق الجدول المعلن، بما يسهم في منع التكدس وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأوضحت الجامعة أنه يتعين على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، إلى جانب استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني للجامعة:

http://medcheck.cu.edu.eg

كما شددت الجامعة على ضرورة احتفاظ الطالب بإيصال سداد رسوم إجراءات الكشف الطبي، وعدم إحضار أولياء الأمور إلى داخل أو خارج المستشفى، حرصًا على انتظام العمل وتيسير حركة دخول وخروج الطلاب.

وأشارت الجامعة إلى أنه في حالة تعذر التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي، يمكن للطالب التوجه إلى مستشفى الطلبة لإتمام إجراءات التسجيل.

كذلك أكدت الجامعة أنها اتخذت جميع الاستعدادات التنظيمية والطبية اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد، مع توفير الأطقم الطبية والإدارية وتيسير مختلف الإجراءات، بما يضمن إجراء الكشف الطبي بصورة منظمة وسريعة، وتقديم الخدمة الطبية للطلاب في سهولة ويسر.