جامعة بنها الأهلية تفتح باب التقديم الإلكتروني بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

أعلنت جامعة بنها الأهلية فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك خلال الفترة من الخميس 27 أغسطس 2026 وحتى الاثنين 31 أغسطس 2026.



وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح للالتحاق ببرنامجين، هما: برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – البيوتكنولوجي والبيولوجيا الجزيئية، وبرنامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – تكنولوجيا التخدير والعناية المركزة.

ويُتاح التقديم للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها، وشهادات النيل وSTEM، والشهادة الثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى شهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول.

وأكدت الجامعة ضرورة قيام الطلاب بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، خاصة نوع الشهادة والمجموع والنسبة المئوية والكلية والبرنامج المراد الالتحاق به، مع مراجعة المستندات والبيانات قبل إرسال طلب التقديم، مشددة على أن الطالب يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة.

وأشارت إلى أن رسوم طلب الالتحاق تبلغ 1500 جنيه، ويتم سدادها إلكترونيًا، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد، مؤكدة أن التقديم الإلكتروني لا يُعد قبولًا نهائيًا، حيث يتم إجراء التنسيق الداخلي وفقًا للمجموع وأعداد المتقدمين والأماكن المتاحة بالكلية.

وأضافت الجامعة أنه سيتم إخطار الطلاب المرشحين للقبول من خلال بوابة التقديم الإلكتروني فقط، مطالبة الطلاب بمتابعة حساباتهم والإشعارات بصورة دورية لمعرفة موقفهم من إجراءات القبول.

كما أكدت جامعة بنها الأهلية أن موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي هي المصادر الرسمية والوحيدة للحصول على الأخبار والإعلانات والمعلومات الخاصة بالتقديم والقبول.

وناشدت الجامعة الطلاب وأولياء الأمور عدم التعامل مع أي صفحات أو جهات أو مكاتب تدّعي تمثيل الجامعة أو التحدث باسمها، مؤكدة أنها لا تتعامل مع مكاتب أو وكلاء أو وسطاء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإجراءات التقديم أو القبول.

ودعت الجامعة الطلاب إلى تحري الدقة والاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق والنجاح.