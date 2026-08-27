قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 177 قتيلا
موعد الاختبار للمتقدمين لشغل 1864 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف| الرابط
عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة بولاية النيل الأزرق
روسيا تعرض نموذجا لمحرك صاروخي فضائي فائق الخفة بقوة دفع 4.5 طن
ترامب يهدد بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا"
مصرع 3 متهمين في السرقة الهوليوودية خلال إطلاق نار مع أمن القليوبية
الشرع يجري أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد بدء رفع العقوبات عن سوريا
مصر تتضامن مع نيبال إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية
توغل قوة إسرائيلية في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي جنوب لبنان
«بحماية 69 كيلومترا بالدلتا».. وزير الري يوجه بوضع خطة استباقية لإدارة السواحل ومواجهة التغيرات المناخية
الرعاية الصحية: موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على لائحة الموارد البشرية الجديدة للهيئة
الشطرنج والبوكر.. CNN ترصد خيارات إيران للرد على التصعيد الاقتصادي الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط حاصل على بكالوريوس لانتحاله صفة طبيب علاج طبيعي وإدارته مركزًا للعلاج غير مرخص بسوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت فرق التفتيش بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج من ضبط حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، لانتحاله صفة طبيب علاج طبيعي وإدارته مركزًا للعلاج الطبيعي دون ترخيص بدائرة مركز سوهاج، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت ضبط المخالفات والمنشآت الطبية غير المرخصة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

ماذا حدث؟

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، لمواصلة الرقابة على القطاع الصحي الخاص والتصدي لممارسات انتحال الصفة الطبية ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الشخص الحاصل على بكالوريوس تربية رياضية، أثناء إدارته مركزًا للعلاج الطبيعي غير مرخص، حيث تبين وجود أجهزة وتجهيزات تستخدم في تقديم خدمات العلاج الطبيعي، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية وإنشاء وإدارة المنشآت الطبية الخاصة.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرق التفتيش من ضبط 12 منشأة صحية خاصة بمركز جرجا جنوب المحافظة، تنوعت المخالفات بها بين عدم الترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والتجهيزات الطبية، إلى جانب مخالفات تتعلق بتطبيق سياسات مكافحة العدوى والتعامل مع النفايات الطبية.

وشملت المخالفات ضبط 5 منشآت غير مرخصة، بينها عيادات ومعامل، فضلًا عن ضبط 6 مراكز طبية غير مستوفية للاشتراطات الصحية والتجهيزات الطبية، من بينها عدم تجهيز غرف العمليات والعناية والإفاقة بالشكل المطلوب، وعدم استكمال الأجهزة والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية بصورة آمنة.

كما رصدت الحملات مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يمثل مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

وضبطت الفرق كذلك مركزًا يقوم بتخزين وحفظ كميات كبيرة من الأدوية دون الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخزين والحفظ الآمن، بما قد يؤثر على جودة الأدوية وفاعليتها وسلامتها.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملات نُفذت من خلال إدارة العلاج الحر، بمتابعة الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة وهيئة الدواء المصرية، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات قد تعرض صحة المواطنين للخطر.

وأشار إلى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص والمنشآت المخالفة، وفقًا للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية وإنشاء وإدارة المنشآت الطبية الخاصة وتداول الأدوية والتعامل مع المخلفات الطبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفات وفرض الانضباط داخل المنظومة الصحية، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة، والحد من ظاهرة انتحال الصفة الطبية ومزاولة الأنشطة الصحية دون تراخيص.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حملة انتحال صفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

مدبولي يوقع اتفاقية تسوية مديونية الوطنية للإعلام

نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه

جريشة

أنا صادق يا مسيلمة.. جهاد جريشة يتوعد عصام عبدالفتاح

ترشيحاتنا

مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزاً تابعاً للأونروا في القدس الشرقية المحتلة

مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزاً تابعاً للأونروا في القدس الشرقية المحتلة

عمرو قنديل

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت المنيا الصحية ويوجه بتحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المواطنين

قافلة "زاد العزة" الـ 266 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

غذاء ودواء وبترول.. قافلة زاد العزة 266 تدخل إلى الفلسطينيين في غزة

بالصور

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد