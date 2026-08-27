ضبط حاصل على بكالوريوس لانتحاله صفة طبيب علاج طبيعي وإدارته مركزًا للعلاج غير مرخص بسوهاج

تمكنت فرق التفتيش بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج من ضبط حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، لانتحاله صفة طبيب علاج طبيعي وإدارته مركزًا للعلاج الطبيعي دون ترخيص بدائرة مركز سوهاج، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت ضبط المخالفات والمنشآت الطبية غير المرخصة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

ماذا حدث؟

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، لمواصلة الرقابة على القطاع الصحي الخاص والتصدي لممارسات انتحال الصفة الطبية ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الشخص الحاصل على بكالوريوس تربية رياضية، أثناء إدارته مركزًا للعلاج الطبيعي غير مرخص، حيث تبين وجود أجهزة وتجهيزات تستخدم في تقديم خدمات العلاج الطبيعي، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية وإنشاء وإدارة المنشآت الطبية الخاصة.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرق التفتيش من ضبط 12 منشأة صحية خاصة بمركز جرجا جنوب المحافظة، تنوعت المخالفات بها بين عدم الترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والتجهيزات الطبية، إلى جانب مخالفات تتعلق بتطبيق سياسات مكافحة العدوى والتعامل مع النفايات الطبية.

وشملت المخالفات ضبط 5 منشآت غير مرخصة، بينها عيادات ومعامل، فضلًا عن ضبط 6 مراكز طبية غير مستوفية للاشتراطات الصحية والتجهيزات الطبية، من بينها عدم تجهيز غرف العمليات والعناية والإفاقة بالشكل المطلوب، وعدم استكمال الأجهزة والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية بصورة آمنة.

كما رصدت الحملات مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يمثل مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

وضبطت الفرق كذلك مركزًا يقوم بتخزين وحفظ كميات كبيرة من الأدوية دون الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخزين والحفظ الآمن، بما قد يؤثر على جودة الأدوية وفاعليتها وسلامتها.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملات نُفذت من خلال إدارة العلاج الحر، بمتابعة الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة وهيئة الدواء المصرية، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات قد تعرض صحة المواطنين للخطر.

وأشار إلى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص والمنشآت المخالفة، وفقًا للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية وإنشاء وإدارة المنشآت الطبية الخاصة وتداول الأدوية والتعامل مع المخلفات الطبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفات وفرض الانضباط داخل المنظومة الصحية، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة، والحد من ظاهرة انتحال الصفة الطبية ومزاولة الأنشطة الصحية دون تراخيص.