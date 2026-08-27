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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترسل فريق استجابة سريع إلى نيبال بعد فقدان 9 كوريين في الفيضانات

كوريا الجنوبية ترسل فريق استجابة سريع إلى نيبال بعد فقدان 9 كوريين في الفيضانات
كوريا الجنوبية ترسل فريق استجابة سريع إلى نيبال بعد فقدان 9 كوريين في الفيضانات
أ ش أ

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم /الخميس/، أنها ستُرسل فريق استجابة سريع إلى نيبال إثر الفيضانات العارمة التي اجتاحت المنطقة، وفقد على إثرها 9 كوريين.

وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بأن الحكومة الكورية قررت إرسال فريق الاستجابة السريع الذي يتألف من 11 فردًا، من بينهم 4 مسؤولين من وزارة الخارجية و5 من سلطة الإطفاء ومسؤولان من الشرطة.

ووقعت فيضانات مفاجئة هائلة قرب الحدود "النيبالية الصينية"، أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 165 شخصًا على الأقل وفقدان 823 أشخاص.

وأوضحت وزارة الخارجية في سول أن تسعة كوريين جنوبيين ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تحققت من سلامة عشرة مواطنين آخرين كانوا عالقين في المنطقة.

وأفادت الوزارة بأن الكوريين التسعة المفقودين كانوا موظفين في شركة كوريا الجنوبية الشرقية للطاقة وشركة دوسان إينيربيليتي، وكانوا يعملون في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة راسوا النيبالية.

كما دعا رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونج، الحكومة إلى حشد كافة الموارد المتاحة لحماية الرعايا الكوريين الجنوبيين المتضررين من الفيضانات في نيبال.

وقال لي - خلال ترؤسه اجتماعا طارئا في وزارة الخارجية اليوم /الخميس/، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه أصدر تعليماته للوزارات المعنية، وسفارة كوريا الجنوبية في نيبال، وفريق الاستجابة السريعة، بحشد كافة الأفراد والموارد المتاحة لعمليات البحث والإنقاذ.

كما دعا إلى تعاون وثيق مع الحكومة النيبالية، وحث المسؤولين على تفعيل جميع القنوات الدبلوماسية ومراجعة ما يمكن أن تقدمه كوريا الجنوبية من أفراد ومساعدات لدعم جهود الإنقاذ.

وأعرب لي عن خالص تعازيه للحكومة النيبالية في ضحايا الفيضانات المفاجئة التي أودت بحياة 177 شخصا على الأقل.

الحكومة الكورية الجنوبية فريق استجابة سريع إلى نيبال إثر الفيضانات العارمة الحدود النيبالية الصينية

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