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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الداخلية العراقية: مقتل ضابط برتبة عميد وشرطي خلال حملة معالجة التجاوزات ببغداد

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
محمود نوفل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس،  استشهاد ضابط برتبة عميد ومنتسب، وإصابة أربعة آخرين، جراء تعرض قوة أمنية ومفارز خدمية لإطلاق نار مباشر أثناء تنفيذ واجب رسمي لإزالة التجاوزات السكنية في منطقة "كرارة" التابعة لحي الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان لها، أن مفارز فوج أمانة بغداد والبلدية تعرضت لإطلاق نار من قبل أشخاص متجاوزين في محيط (الدورة - كرارة - حي دجلة)، ما أسفر عن مقتل مدير قسم شرطة الأمانة في جانب الكرخ (ضابط برتبة عميد) متأثراً بإصابته، ومنتسب، فضلاً عن إصابة منتسب من الشرطة الاتحادية، ومنتسبين اثنين من شرطة الأمانة، وموظف في الأمانة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية بإمرة قائد عمليات بغداد فرضت طوقاً أمنياً مُحكماً على المنطقة وأغلقت منافذها بالكامل، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، فيما تستمر عمليات التفتيش والبحث لملاحقة باقي المتورطين.

من جانبه، نعى وكيل وزارة الداخلية الأقدم، حسين العوادي، الضحيتين، مؤكداً توجيه قيادة الوزارة بتشكيل فريق عمل أمني واستخباري عاجل لمتابعة ملابسات الحادث والوصول إلى الجناة وتقديمهم للقضاء، مشدداً على أن "الداخلية ماضية في فرض هيبة القانون وحماية الممتلكات".

العراق خلية الاعلام الأمني وزارة الداخلية منطقة كرارة

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