تنفيذ قافلة للرمد مجانية بمستشفى أبو النمرس المركزي لخدمة المواطنين

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مديرية الشئون الصحية في تنفيذ قافلة الرمد المجانية بمستشفى أبو النمرس المركزي، بالتعاون مع مستشفى رمد إمبابة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إتاحة الخدمات الطبية المجانية والوصول بها إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على مواصلة تنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير خدمات علاجية متميزة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا، حيث تم استقبال ما يقارب 350 مريضًا من مختلف الأعمار، وإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، وتقييم الحالات وتحديد العلاج المناسب لكل مريض، مع تنظيم العمل داخل العيادات تحت إشراف الدكتور محمود سعيد، مدير عيادات مستشفى أبو النمرس المركزي.

كما تم تحويل الحالات المستحقة لإجراء العمليات الجراحية لاستكمال الإجراءات اللازمة، وفقًا للتقييم الطبي وقرارات الفريق المختص، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة واستكمال مسار العلاج.