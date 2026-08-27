شاهد.. قبضة رقابية على أسواق الغربية.. ضبط 17 طنا و896 كجم وتحرير 109 محاضر لمخالفات الأغذية ذات الأصل الحيواني خلال أغسطس.. صور

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، مشددًا على التعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الحملات تأتي في إطار المتابعة المستمرة للأسواق وإحكام الرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني، لافتًا إلى أهمية استمرار المرور الميداني على المنشآت ومنافذ بيع وتداول المنتجات الغذائية، والتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضبط الأسواق.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبها، واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية، تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل الوزارة مدير المديرية، حملاتها التفتيشية بمشاركة أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية والأقسام التابعة بالإدارات البيطرية الثماني، وبالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، حيث أسفرت الحملات خلال شهر أغسطس 2026 عن تحرير 109 محاضر بإجمالي مضبوطات بلغ 17 طنًا و896 كجم، تنوعت المخالفات بين الذبح خارج المجازر، وضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب منتجات غذائية معروضة دون بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لحين صدور قرارات النيابة العامة المختصة.

ردع مخالفين

وشددت مديرية الطب البيطري بالغربية على استمرار حملاتها لضبط المخالفات والتأكد من عدم تداول أي أغذية ذات أصل حيواني بالأسواق إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مناشدة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال التواصل مع المديرية على رقم 0403332574، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.